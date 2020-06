Een achttienjarige Rotterdammer is vrijdag in zijn been geschoten op de hoek van de Dijkstraat en de Oostzeedijk in Rotterdam. De vermoedelijke dader ging er na de schietpartij met de auto vandoor.

De politie kreeg rond 18.00 uur een melding van het schietincident bij de Oostzeedijk. Agenten die ter plaatse kwamen, troffen het slachtoffer op de Speelmanstraat aan. Vermoedelijk is het slachtoffer daarheen gelopen.

De man was aanspreekbaar maar werd met zijn verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De politie startte een onderzoek en sprak met getuigen, maar kon nog niemand aanhouden. De vermoedelijke dader ging er vervolgens in een blauwe BMW vandoor.