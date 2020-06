Het Openbaar Ministerie (OM) heeft vrijdag een celstraf van acht jaar geëist tegen de 21-jarige verdachte van het dodelijke steekincident dat op 9 september vorig jaar plaatsvond bij metrostation Capelsebrug in Rotterdam.

De destijds twintigjarige verdachte snelde naar een van de toegangspoortjes, waar het twintigjarige slachtoffer uit Lekkerkerk ook doorheen wilde.

Daardoor ontstond een conflict waarbij de verdachte het slachtoffer in zijn borst stak en wegliep. Het slachtoffer viel neer, waarop omstanders hulp verleenden. De man overleed een kwartier later.

De verdachte kon nog diezelfde avond door de politie worden aangehouden.

'Verdachte heeft diep ingegrepen in de levens van familie en vrienden'

"Steken met een mes in de borst levert ernstig gevaar voor het leven op nu zich daar vitale lichaamsdelen bevinden. Verdachte heeft bewust de aanmerkelijke kans hierop aanvaard. Door zo te handelen heeft verdachte bewust de aanmerkelijke kans aanvaard dat hij het slachtoffer dodelijk zou raken", stelt de officier van justitie, die vindt dat er sprake is van doodslag.

De verdachte verklaart dat hij handelde uit zelfverdediging, omdat het slachtoffer dreigende taal richting hem zou hebben geuit. Het OM stelt echter dat hij in geval van bedreiging hulp bij omstanders had kunnen zoeken of had kunnen weglopen.

"Verdachte heeft door zijn fatale handelen diep ingegrepen in de levens van de familie en vrienden van het slachtoffer. Zij zijn voor het leven getekend", aldus de officier van justitie. Het OM eist daarom een celstraf van acht jaar.

De rechter doet op 3 juli uitspraak.