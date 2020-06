De gemeente Rotterdam gaat 226 nieuwe woningen bouwen in de Afrikaanderwijk. Het project heet Leeuwenkuil en de ontwikkelaar hoopt aan het eind van 2021 met de bouw te kunnen beginnen.

De nieuwe woningen maken deel uit van de verbinding van de Afrikaanderbuurt met de Kop van Zuid. De rand van de wijk oogt volgens de gemeente als een stedelijk blok, met daarin een groen hart waar bewoners elkaar kunnen ontmoeten.

Daarnaast wil de gemeente inzetten op duurzaamheid van de wijk. Er is ruimte voor bomen en planten en de gebouwen zullen toekomstbestendig zijn. Bovendien kunnen de parkeerplaatsen in de wijk getransformeerd worden tot woningen met tuin, als bijvoorbeeld het autogebruik in de buurt afneemt.

De woningen moeten voor een groot deel beschikbaar worden voor mensen met een middeninkomen. Uit het Actieplan Middenhuur dat in het voorjaar van 2019 gepresenteerd werd, bleek dat de gemeente meer wilde inzetten op woningen voor mensen met een middeninkomen. Daarom zullen 76 van de woningen in Leeuwenkuil beschikbaar komen als huurwoningen in het middensegment.

Naar verwachting kan de aannemer tegen het einde van 2021 beginnen met de bouw.