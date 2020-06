Rotterdam investeert in de komende tien jaar in de vernieuwing van sportaccommodaties. Op korte termijn wordt 50 miljoen euro geïnvesteerd in zes grote projecten. In de komende tien jaar zal in totaal 156 miljoen worden uitgegeven.

Het geld zal worden gebruikt om achterstallig onderhoud van zwembaden, sporthallen, kantines en kleedkamers weg te werken.

Het gaat om de vervanging van Zwembad Overschie, Huis op Zuid, de nieuwe sporthal in Stadionpark, Sporthal Schuttersveld, topsporthal CTO en de vernieuwing van veldsportcomplex Nieuw Terbregge.

Deze investeringen worden niet alleen met het oog op de sport gedaan, maar ook om de bouwsector een impuls te geven.