Het Rotterdamse college wil 233 miljoen euro investeren in zeven stadsparken, zo is woensdag aangekondigd.

Het gaat om het Alexanderplein, Rijnhavenpark, de Hofbogen, Park Maashaven, Hofplein & Blaak, Schouwburgplein en Getijdepark Feyenoord. De gemeenteraad besluit na de zomer over de plannen.

Het college wil met de beoogde investeringen de stad verder verduurzamen. "We zijn ervan overtuigd dat fors investeren in onze publieke ruimte als katalysator werkt voor meer investeringen", aldus de gemeente. "De coronacrisis laat ons zien dat, zeker in een stad, de publieke ruimte essentieels is voor de kwaliteit van wonen en leven."