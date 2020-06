Museum Rotterdam dreigt de deuren te moeten sluiten. De Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur (RRKC) heeft woensdag een negatief advies uitgebracht over de subsidieaanvraag van het stadsmuseum voor de periode tussen 2021 en 2024.

Volgens de raad is er een te grote omslag nodig voor een volwaardig bestaan van het stadsmuseum. De gemeente Rotterdam besluit binnenkort definitief over de subsidies voor culturele instellingen, maar normaal gesproken worden het advies van de RRKC in zijn geheel opgevolgd.

"Een grote schok voor ons allemaal", aldus Paul van de Laar, directeur van Museum Rotterdam. "We waren ons ervan bewust dat het museum een impuls nodig heeft. Om die reden hadden we ook een ambitieus beleidsplan neergelegd bij de RRKC."

"De RRKC verwijt ons dat we geen visie hebben, maar in die stelling herkent het museum zich totaal niet. Museum Rotterdam beschikt wel degelijk over een heldere en uitgebreide visie op het stadsmuseum van de toekomst en betreurt het dat de raad daar blijkbaar geen, dan wel onvoldoende, kennis van heeft genomen."

Museum Rotterdam werd in 1953 opgericht als Het Historisch Museum. Het stadsmuseum zetelde in Het Schielandshuis. In 2011 is het museum verdergegaan onder de naam Museum Rotterdam. De hoofdvestiging bevindt zich in het Timmerhuis aan het Rodezand. Een tweede vestiging aan de Coolhaven staat volledig in het teken van de Tweede Wereldoorlog.