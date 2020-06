Het Rotterdamse college stelt een noodfonds van bijna 15 miljoen euro beschikbaar voor culturele instellingen en sportaccommodaties die failliet dreigen te gaan als gevolg van de coronacrisis, zo is woensdag bekendgemaakt.

De steun van de gemeente Rotterdam komt bovenop de regelingen die de overheid al opzette om de financiële schade van de coronacrisis te beperken. Het geld van de gemeente is vooral bedoeld voor de bedrijfsvoering, zoals lopende kosten voor bijvoorbeeld personeel of huisvesting.

Door de coronacrisis zijn alle evenementen met een vergunning tot 1 september verboden. Vanaf 1 juni zijn de culturele instellingen wel weer open, maar zij mogen maximaal dertig bezoekers verwelkomen. Als het coronavirus onder controle blijft, wordt de limiet op 1 juli opgehoogd naar honderd bezoekers.

Voor cultuur wordt ruim 10 miljoen gereserveerd. Alleen instellingen die van de gemeente van 2021 tot en met 2024 een subsidie zouden krijgen, komen in aanmerking. "Sommige culturele instellingen staat het water aan de lippen. Die instellingen moeten we helpen, want ons culturele fundament kunnen we niet missen", aldus wethouder Said Kasmi van Onderwijs, Cultuur & Toerisme.

Het Topsportcentrum Rotterdam, dat tijdens de coronacrisis nog dienst deed als testlocatie, krijgt noodsteun van de gemeente Rotterdam. (Foto: Pro Shots)

Bijna 5 miljoen euro naar sportsector

De overige bijna 5 miljoen euro van de noodsteun gaat naar de sportsector. De investering is erop gericht om Sportbedrijf Rotterdam, Sportfondsen Rotterdam, Optisport Het Alexanderhof en Topsportcentrum Rotterdam overeind te houden.

"Het is pure noodzaak voor deze vier exploitanten om de maanden tot 1 september te kunnen overbruggen", aldus verantwoordelijk wethouder Sven de Langen. "Zij hebben nu te maken met een forse inkomstenderving en kunnen slechts beperkt gebruikmaken van landelijke regelingen. Deze investering is daarom broodnodig en biedt naar verwachting voldoende ruimte om de continuïteit van deze partijen te borgen."

Het bedrag voor sport binnen het noodfonds komt bovenop de eerder getroffen maatregelen voor de sector, zoals het uitstellen van (huur)vorderingen, het vervroegen van subsidiebetalingen en het steunfonds voor vitale sportverenigingen van ruim 260.000 euro.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.