Een man met een mes is in de nacht van maandag op dinsdag weggejaagd uit een avond winkel aan de Nieuwe Binnenweg in Rotterdam-West nadat hij had geprobeerd om de winkel te overvallen.

De man kwam rond 0.30 uur met het mes de winkel binnenlopen en vroeg om geld. De eigenaar van de winkel wist hem weg te jagen, waarna hij de politie belde. Echter werd de man niet meer gevonden door de agenten.

Dinsdag hervat de politie het onderzoek en worden er camerabeelden bekeken. Ondertussen roept de politie getuigen op om zich te melden. De man droeg donkere kleding en een mondkapje en was ongeveer 1,70 meter lang.