De start van het praktisch fietsexamen dat leerlingen van groep 7 van de basisschool afleggen, is maandagochtend in Rotterdam van start gegaan in Zevenkamp.

De komende weken leggen zo'n 1.700 leerlingen het praktisch fietsexamen af. Maandagochtend waren de eerste kinderen aan de beurt. In totaal legden 43 kinderen van de Buskusschool het examen af.

Tijdens het examen brengen de kinderen de theorie van de verkeerslessen die ze de afgelopen weken hebben gekregen in de praktijk. De examens duren tot en met 10 juli.