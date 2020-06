De brandweer heeft in de nacht van zondag op maandag negen mensen en twee katten gered bij een brand in een portiekwoning aan de Texelsestraat in Rotterdam.

Volgens de brandweer was de brand na twintig minuten onder controle. De bewoners en de huisdieren moesten met een autoladder en handladder worden bevrijd.

Hoe de brand precies heeft kunnen ontstaan, is nog onduidelijk. De politie doet onderzoek. De brand is in elk geval beperkt gebleven tot één woning.