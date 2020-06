Bij metrostation Beurs in Rotterdam heeft de politie zaterdag een man aangehouden met een bolletjespistool.

De politie kwam rond 18.10 uur af op een melding over een gewapende man in de metro. Een reiziger zou hebben gezien dat een man in zijn coupé een vuurwapen bij zich had.

Agenten traden direct op en hielden een man van vijftig aan. De verdachte werd benaderd via een Benaderingstechniek Gevaarlijke Verdachten (BTGV) Hij bleek een bolletjespistool in zijn tas te hebben.

Passagiers werden opgevangen door de politie en medewerkers van RET Rotterdam. Zij liepen enig oponthoud op door het incident. Na een korte onderbreking kon de metro weer verder rijden.

De verdachte is overgebracht naar een politiebureau. Er wordt een proces-verbaal tegen hem opgemaakt.