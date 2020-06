Twee winkels op de Kruiskade in Rotterdam zijn zaterdagmiddag uit voorzorg dichtgetimmerd. Afgelopen week circuleerde er namelijk een bericht op Snapchat waarin mensen opgeroepen werden om in Rotterdam te gaan plunderen.

De winkeliers hebben de panden op eigen intitiatief dichtgetimmerd, bevestigt een politiewoordvoerder aan NU.nl.

De politie zou naar aanleiding van de oproep op Snapchat "zichtbare en onzichtbare maatregelen nemen". Momenteel zijn er meer politieagenten op straat dan normaal. Volgens de woordvoerder zijn er nog geen plunderaars gezien.

Mensen werden opgeroepen om zich in zwarte kleding om 16.00 uur te verzamelen op station Rotterdam Centraal. Een half uur later zouden ze door de binnenstad trekken. Wie er achter de oproep zit en wat de motieven zijn, is niet bekend.