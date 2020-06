De politie is op zoek naar getuigen na een schietincident in de nacht van vrijdag op zaterdag in Rotterdam. Op de Hillelaan is een 32-jarige man beschoten. De dader is gevlucht.

Het incident vond rond 1.00 uur plaats. Agenten waren snel ter plaatse en vonden het slachtoffer met een schotwond in zijn been. De mogelijke dader rende weg in de richting van de Rijnhaven.

De politie heeft de omgeving afgezet en gezocht naar de dader, maar dat leverde geen resultaat op. De gewonde man was aanspreekbaar toen hij naar het ziekenhuis werd gebracht.

Rechercheurs en de Forensische Opsporing doen verder onderzoek.