Drie ambtenaren van de gemeente Rotterdam zijn per direct ontslagen vanwege corruptie. Ze zouden onder meer giften hebben aangenomen, schrijft wethouder Arjan van Gils van Financiën vrijdag in een brief.

In totaal worden zeven ambtenaren verdacht van corruptie. Vier anderen zijn vooralsnog niet ontslagen, maar voorlopig geschorst. Zij worden verdacht van belangenverstrengeling, financiële schendingen en plichtsverzuim.

Sinds maandag wordt een integriteitsonderzoek uitgevoerd naar de gemeentemedewerkers. Tegen de drie ontslagen ambtenaren was zwaar genoeg bewijs verzameld om ze direct te ontslaan.

De corruptie kwam aan het licht door een eerder onderzoek van de Rijksrecherche uit 2018 naar een fraudezaak bij de afdeling Stadsbeheer. Dat onderzoek is in 2019 afgerond, waarna destijds ook al twee ambtenaren zijn ontslagen.