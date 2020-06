Twee Rotterdammers zijn in de nacht van donderdag op vrijdag aangehouden voor carjacking onder bedreiging van een vuurwapen op de Elsschotstraat in Rotterdam. De politie is nog op zoek naar een derde verdachte.

De verdachten bedreigden rond 1.00 uur een 23-jarige automobilist uit Rotterdam met een vuurwapen. De bestuurder werd gedwongen om de drie mannen mee te nemen in zijn auto. Na een kort ritje werd het slachtoffer op de Van Langendockstraat door de verdachten met geweld uit zijn auto gezet.

Het slachtoffer alarmeerde direct de politie. Kort daarna zagen agenten de gestolen auto op de 1e Barendrechtseweg rijden. Twee verdachten konden worden aangehouden. Het gaat om twee Rotterdammers van 20 en 22 jaar oud. Het vuurwapen werd niet aangetroffen.

De derde verdachte is nog voortvluchtig.