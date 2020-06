Het gerechtshof in Den Haag heeft vrijdag in hoger beroep een man veroordeeld tot 16 jaar celstraf voor de moord op zijn vriend en zakenpartner in Vereniging Demirliler in Rotterdam in 2013. De rechtbank in Rotterdam sprak de man in 2014 nog vrij.

Het slachtoffer werd in januari 2013 dood aangetroffen in de Nederlands-Turkse Demirliler Vereniging in Rotterdam. Hij bleek van achteren met een vuurwapen te zijn neergeschoten. De verdachte heeft betrokkenheid altijd ontkend.

Vrijdag heeft het gerechtshof geoordeeld dat de man schuldig is aan de moord. Het hof spreekt van een "kille afrekening" en heeft in de strafoplegging meegenomen dat de verdachte nooit openheid van zaken heeft willen geven, waardoor de nabestaanden nooit wisten wat er de bewuste avond en nacht precies is gebeurd.