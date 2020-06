De gemeente Rotterdam organiseert in samenwerking met Jeugdfonds Sport en Cultuur en enkele andere partners Zomercampus010. Dit initiatief is bedoeld om leerlingen van het basis- en voortgezet onderwijs die door de coronacrisis een leerachterstand hebben opgelopen, te ondersteunen gedurende de zomer.

Zomercampus010 bestaat uit een programma van in totaal tien dagdelen, verspreid over verschillende locaties in de stad. Tijdens deze dagdelen zijn de leerlingen bezig met allerlei onderwerpen, zoals sport en theater, en onderzoeken ze ontwikkelingen in de stad.

Iedere groep krijgt een student-mentor die de leerlingen lesgeeft en hen ondersteunt in bepaalde vakken die op het voortgezet onderwijs gegeven worden.

In totaal is ruimte voor 6.000 leerlingen: 4.500 leerlingen van het basisonderwijs en 1.500 leerlingen van het voortgezet onderwijs. De exacte voorwaarden voor deelname zijn te vinden op de website van de gemeente.

Wethouder Said Kasmi is erg tevreden over het initiatief. "Het is voor kinderen een bijzondere en soms onzekere tijd geweest. Bovendien zullen veel kinderen de aankomende zomervakantie in de stad doorbrengen. De zomercampus heeft een uitdagend, leerzaam en leuk aanbod van activiteiten op het gebied van sport, spel en cultuur waar Rotterdamse kinderen het beste uit zichzelf kunnen halen", aldus de wethouder.