Het Rotterdamse college heeft besloten om de aanvraagtermijn voor houten vlonders te verlengen tot 1 juli. Horecaondernemers gebruiken deze herbruikbare vlonders om hun terrassen uit te breiden.

Het college meldt dat vrijdag de duizendste aanvraag voor zo'n vlonder werd ingediend. Inmiddels liggen er al zo'n vijfhonderd vlonders in de stad. Ze worden vooral neergelegd op parkeerplaatsen voor cafés, restaurants en winkels in de stad.

Het hout waarmee de vlonders gemaakt worden is afkomstig van onder meer bewoners die de laatste maanden hun huis hebben opgeruimd en overtollig hout hebben ingeleverd bij de milieuparken. Een ander deel komt van het ontmantelde noodhospitaal in Ahoy.

Wethouder Arno Bonte (Duurzaamheid) is erg tevreden over de manier waarop de vlonders worden ingezet. "Het resthout uit de Rotterdamse milieuparken krijgt een heel mooie bestemming. De vlonders geven ondernemers de broodnodige extra ruimte voor hun zaak. Dat geeft meer armslag om te kunnen ondernemen binnen de anderhalvemeterregels", zegt hij.

De gemeente verwacht dat er de komende weken nog zo'n vijfhonderd vlonders bij komen in de stad. Het aanvragen van de vlonders is gratis en kan via de website.