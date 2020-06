De actiegroep Helden van Nooit heeft in de nacht van donderdag op vrijdag het standbeeld van Piet Hein en het gebouw van het Kunstkwartier in Rotterdam beklad met rode handen en de woorden 'dief' en 'killer'.

Volgens de groep zou Nederland haar koloniale geschiedenis en de mensen die daar een hoofdrol in speelden niet moeten verheerlijken.

In een verklaring staat geschreven dat de rode handen staan voor "het koloniale geweld van Witte de With, een zeevaarder die koloniale expedities leidde in Nederlands-Indië".

Het Kunstkwartier veranderde in 2017 al van naam. Toen heette het Kunstcentrum Witte de With.

Britse demonstranten gooiden beeld slavenhandelaar in rivier

Britse demonstranten in Bristol gooiden eerder deze week een standbeeld van een slavenhandelaar in de rivier de Avon. Het beeld werd met touwen naar beneden getrokken en vervolgens het water ingerold.

De gemeente heeft het standbeeld later weer uit de rivier gevist. Het zal niet meer terugkeren op de oorspronkelijke plek, maar worden gestald in een museum.