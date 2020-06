Koningin Máxima heeft donderdag een werkbezoek gebracht aan vrijwilligersorganisatie House of Hope in Rotterdam. Ze sprak daar met de oprichters en bestuursleden van de organisatie die zich inzet voor kwetsbare bewoners van Rotterdam-Zuid.

Tijdens het bezoek waren uiteraard ook de coronamaatregelen van 1,5 meter afstand bewaren van toepassing, wat het lastig maakt om helemaal droog te blijven. (Foto: Brunopress)

House of Hope is een van de deelnemers van het programma ‘Meedoen, samen uit de armoede’ van het Oranje Fonds. Van dat fonds zijn koningin Máxima en koning Willem-Alexander het beschermpaar. (Foto: Brunopress)

Koningin Máxima sprak met medewerkers en vrijwilligers van House of Hope over de activiteiten die zij organiseren. House of Hope helpt kwetsbare bewoners van Rotterdam-Zuid bij maatschappelijke, financiële en praktische problemen. (Foto: Brunopress)

Aansluitend sprak de koningin met een aantal deelnemers over wat de gesprekken, spreekuren en andere activiteiten van House of Hope voor hen betekenen en over hoe hun persoonlijke situatie is verbeterd. (Foto: Brunopress)