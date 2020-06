Rini Coolen is donderdag aangesteld als trainer van Feyenoord Onder 21. De 53-jarige Arnhemmer tekent een contract voor twee jaar bij de Rotterdamse club.

"Ik ben erg blij dat ik bij Feyenoord aan de slag ga. De nieuwe Onder 21-competitie, waarin we als doelstelling zowel winnen als opleiden hebben, zie ik als een geweldige uitdaging", zegt Coolen op de website van Feyenoord.

Coolen, die tussen 1985 en 1996 actief was als profvoetballer, was de laatste twee jaar in dienst bij het Noorse Rosenborg BK als interim-trainer en als hoofd van de jeugdopleiding. Hij werkte in Nederland in het verleden als trainer bij FC Twente, AGOVV en RBC Roosendaal.

In de nieuwe competitie komen beloftenteams te spelen van profclubs, waaronder Feyenoord, én beloftenteams van amateurverenigingen die met hun huidige Onder 19-elftal uitkomen in de Tweede Divisie of hoger.