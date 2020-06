De Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb denkt dat het vroegtijdig moeten stopzetten van de Black Lives Matters-demonstratie in zijn stad mede te maken had met de ongelukkige keuze voor de locatie van het hoofdpodium. Een ponton op het water was naar zijn mening een betere optie geweest.

Dat zei Aboutaleb donderdag in een door Leefbaar Rotterdam aangevraagd raadsdebat, waar hij tekst en uitleg gaf over de demonstratie van vorige week woensdag in Rotterdam. Omdat de coronamaatregelen niet konden worden gewaarborgd, werd het antiracismeprotest ongeveer een half uur eerder dan gepland beëindigd.

De problemen met het houden van 1,5 meter afstand ontstonden vooral bij het hoofdpodium op het Willemsplein onder de Erasmusbrug, waar de mensen samendromden om alles goed te kunnen zien. "Veel mensen wilden in de buurt van het podium staan, wat ook begrijpelijk is", blikte Aboutaleb terug.

Achteraf gezien hadden er mogelijk andere keuzes moeten worden gemaakt, beaamde hij. "Een pontonpodium op het water zou beter zijn geweest. Maar dat is lastig, want dan kom ik in de buurt van het subsidiëren van een demonstratie. Hoe zou ik het dan bij andere demonstraties moeten doen?"

44 'Onbeheersbare' drukte bij antiracismedemonstratie Rotterdam

'Ook afhuren van De Kuip bekijken'

Ook De Kuip als locatie om te demonstreren is door het hoofd van de burgemeester geschoten. "Daarvoor geldt min of meer hetzelfde, daar zijn ook kosten aan verbonden", legde hij uit.

"Maar misschien is het wel goed om daar in de toekomst naar te kijken. Het is goed bereikbaar en ze hebben daar alle faciliteiten. Wel op de tribunes, niet op het gras. Want het gras is heilig natuurlijk."

Hoewel er tijdens de demonstratie "in logistiek opzicht dingen beter hadden gekund", pareerde Aboutaleb opmerkingen dat de demonstratie in de soep zou zijn gelopen.

"Daarmee doe je geen recht aan de organisatie en aan de demonstranten", vond hij. "En aan de beleidskant was alles van tevoren goed voorbereid, inclusief het dynamisch sluiten van wegen. Toen bleek dat niet meer aan de 1,5 meter kon worden voldaan, zijn we op tijd gestopt."

Aboutaleb liet weten dat er geen externe evaluatie zal komen. Wel wordt er nog geëvalueerd met de organisatie van de betoging.