De Rotterdamse politie heeft in de nacht van woensdag op donderdag na een achtervolging drie mannen gearresteerd. Bij het doorzoeken van de auto werden verdovende middelen aangetroffen.

Agenten gaven een stopsein toen ze een bestuurder een rood verkeerslicht zagen negeren. Toen de automobilist daarop juist begon te versnellen, werd de achtervolging ingezet.

De vluchters reden tegen het verkeer in, met snelheden van boven de 100 kilometer per uur. Toen de bestuurder bij de Sluisjesdijk de macht over het stuur verloor, probeerden de mannen er te voet vandoor te gaan. Snel daarna konden ze, mede dankzij de inzet van een politiehond, worden opgespoord. In de auto bleken verboden middelen te liggen.

Volgens de politie gaat het om een 25-jarige en 27-jarige man uit Rotterdam en een 26-jarige man uit Frankrijk. Ze zijn aangehouden.