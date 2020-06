Een bewoner van een pand aan de Wolphaertsbocht in Rotterdam-Zuid kreeg in de nacht van woensdag op donderdag de schrik van zijn leven toen in de portiek van zijn huis schoten werden gelost. De politie is op zoek naar meerdere verdachten.

De 41-jarige bewoner werd rond middernacht opgeschrikt door een grote knal. Toen hij poolshoogte ging nemen, bleek in de portiek van zijn huis een man te staan die opnieuw een schot loste. De bewoner bleef ongedeerd.

De schutter vluchtte via de trap naar beneden. Vergezeld door meerdere personen rende hij weg in de richting van de Dorpsweg. De politie is naar hen op zoek en roept getuigen op om zich te melden.

Bij de woning heeft de politie meerdere hulzen aangetroffen. Er vindt een forensisch-technisch onderzoek plaats.