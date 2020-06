De politie heeft in een woning aan de Carnissesingel in Rotterdam-Zuid meerdere wapens in beslag genomen. Het gaat onder meer om een luchtbuks en een boksbeugel.

De politie kwam de wapens op het spoor door een anonieme tip. Naast een luchtbuks en een boksbeugel werden ook twee airsoftwapens en een vlindermes gevonden.

Het is niet bekend of de eigenaar van de woning, een 23-jarige Rotterdammer, is aangehouden. Het Openbaar Ministerie (OM) neemt later een beslissing over het vervolg van de zaak.

De hoofdofficier van justitie in Rotterdam looft sinds oktober 2019 een beloning van maximaal 750 euro uit voor tips die leiden tot de vondst van vuurwapens.