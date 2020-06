In de Rotterdamse wijk Hillegersberg is in de nacht van dinsdag op woensdag een auto over de kop geslagen. Volgens de politie was de bestuurder waarschijnlijk onder invloed van alcohol. De man is aangehouden.

Het incident vond rond 2.45 uur plaats op de Weissenbruchlaan. Er zaten meerdere personen in de auto, maar zij konden allemaal op eigen kracht het voertuig verlaten en niemand hoefde naar het ziekenhuis.

De bestuurder verloor vermoedelijk de macht over het stuur. Naast de over de kop geslagen auto had ook een geparkeerde auto flinke schade door het ongeluk.