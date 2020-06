De politie heeft maandag in de Rotterdamse Provenierswijk een 27-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats aangehouden die meer dan honderd mensen zou hebben opgelicht met dure merkkleding. Ook zijn een 25-jarige vrouw uit Schiedam en een 27-jarige man uit Hoogvliet aangehouden voor betrokkenheid bij de zaak. Dat meldt de politie dinsdag.

De 27-jarige man, die hoofdverdachte in de zaak is, zou de afgelopen jaren via professioneel ogende website tienduizenden euro's buit hebben gemaakt met de verkoop van merkkleding. De kleding werd echter nooit geleverd of bleek tweedehands.

Het geld dat klanten overmaakten kwam soms direct terecht op de bankrekening van de hoofdverdachte. Hij maakte bovendien ook gebruik van zogenoemde geldezels, vaktaal voor mensen die hun bankrekening beschikbaar stellen voor criminele activiteiten.

Volgens onderzoeksleider Aad Lensen van de politie-eenheid Rotterdam waande de 27-jarige hoofdverdachte zich "onaantastbaar".

De politie startte vorig jaar, nadat er in korte tijd meer dan honderd aangiftes waren binnengekomen bij onder meer het Landelijk Meldpunt Internet Oplichting, een onderzoek. Rechercheurs brachten onder meer de vele (buitenlandse) bankrekeningen en websites in kaart waarvan de man gebruik maakte en die hij onder meer op naam liet zetten van de 25-jarige vrouw uit Schiedam.

Bij de doorzoekingen heeft de politie goederen, creditcards en contant geld in beslag genomen. Verder wordt geprobeerd om de bankrekeningen van verdachten te bevriezen en de bewuste websites zo snel mogelijk offline te halen.