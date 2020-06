Het Openbaar Ministerie (OM) eist dinsdag veertig maanden celstraf tegen een 51-jarige man uit Dieren voor het verbergen van 670.000 euro voor een corrupte douanier in de Rotterdamse haven.

Ook zou de man hebben geholpen bij het omkopen van een ambtenaar. De inkomsten daaruit zouden zijn witgewassen.

Volgens het OM zou de de douanier zich hebben laten betalen door de criminelen voor wie hij hand- en spandiensten verrichtte. Het geld dat voor de douanier bestemd was, werd onderbracht bij de 51-jarige verdachte.

Uit het onderzoek blijkt volgens het OM ook dat de corrupte douanier eens in de zoveel tijd zijn geld kwam ophalen. Bij de doorzoeking in oktober 2015 werden tassen met daarin nog 595.860 euro in beslag genomen in een wasmand op zolder.

Op 10 en 11 juni komen nog twee medeverdachten op zitting. De rechtbank zal daarna bekend maken wanneer de uitspraak volgt.