De Rotterdamse Van Brienenoordbrug wordt gerenoveerd, kondigt minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat dinsdag aan. De werkzaamheden staan gepland van 2025 tot 2027.

De kosten van de renovatie van de Rotterdamse brug worden geschat tussen de 380 en 600 miljoen euro. De werkzaamheden staan gepland in de zomervakanties van 2025, 2026 en 2027.

Om zo veel mogelijk hinder voor het wegverkeer en de scheepvaart te beperken wordt de westelijke boogbrug vervangen door een nieuw te bouwen boogbrug met dezelfde functionaliteit. Deze nieuwe boogbrug wordt op de bestaande pijlers gelegd. De oude westelijke boogbrug wordt op een werf gerenoveerd.

De brug kan na de renovatiewerkzaamheden in een werf worden omgewisseld met de bestaande oostelijke boogbrug. Beiden bogen zijn dan weer zo goed als nieuw.

Naast het vervangen van de bogen krijgt de Van Brienenoordbrug ook een nieuw wegdek.

De Van Brienenoordbrug werd in 1965 geopend als extra verbinding tussen Rotterdam en Den Haag. Er rijden dagelijks 230.000 voertuigen over de brug, die onderdeel is van de A16. Jaarlijks varen 120.000 schepen onder de brug.