De politie is op zoek naar getuigen van een dodelijke schietpartij die afgelopen vrijdag plaatsvond op de Clazina Kouwenbergzoom in de Rotterdamse wijk Prinsenland.

Bij de schietpartij kwam een 58-jarige Rotterdammer om het leven. Het onderzoek naar de zaak is nog in volle gang.



De politie heeft maandagmiddag borden geplaatst in de wijk om bewoners op te roepen zich te melden als ze meer informatie hebben. Ook zijn dinsdagmiddag agenten in de straat aanwezig om vragen te beantwoorden en opmerkingen te noteren.