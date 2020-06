Drie jongens van dertien, veertien en vijftien jaar zijn zondag opgepakt nadat zij een bewoner van een flat in Rotterdam hadden bedreigd met een machete. De dertien- en vijftienjarige jongens verzetten zich bij de arrestatie, waardoor een agent lichtgewond raakte.

Volgens de politie was er een groep van zo'n tien personen aanwezig op de galerij aan de Ogierssingel. Het slachtoffer sprak de jongens aan en verzocht hen om weg te gaan. Een deel van de groep gaf hier gehoor aan, een deel niet.

Het slachtoffer bleef aandringen dat de groep moest gaan, waarna een van de jongens een groot mes, een machete, uit zijn broekspijp trok en de man bedreigde. De jongens zagen op dat moment dat een andere flatbewoner het tafereel aan het filmen was, en daarom besloten ze te vluchten.

De jongens werden verderop in de wijk staande gehouden. Ook ontving de politie ter plekke de beelden van de bedreiging. De jongens werden herkend en aangehouden.



De veertienjarige jongen was degene die het mes vasthield op de video, maar het mes werd nergens in de omgeving meer aangetroffen.

Getuigen van het incident worden opgeroepen contact op te nemen met de politie.