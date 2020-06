Een woning op de Molièreweg in Rotterdam is in de nacht van zondag op maandag beschoten. De politie is een onderzoek gestart.

Het incident gebeurde rond 3.00 uur. Omwonenden zijn geschrokken, maar bleven ongedeerd.

De politie meldt dat er met hagelpatronen is geschoten. Het onderzoek is nog in volle gang en de politie komt graag in contact met getuigen.