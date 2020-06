De politie heeft donderdag een 47-jarige Rotterdammer opgepakt voor een steekincident in zijn woonplaats. De verdachte zou dinsdagavond een 22-jarige man hebben neergestoken, nadat ze vermoedelijk ruzie hadden over het houden van 1,5 meter afstand.

Het slachtoffer liep naar de winkels aan de Slinge om boodschappen te doen, maar kreeg onderweg ruzie met de man die voor hem liep.

"De twee kregen vermoedelijk een woordenwisseling over de te houden afstand van 1,5 meter", aldus de politie. "Kort erna kwamen de twee elkaar weer tegen in een supermarkt. Volgens het slachtoffer werd de 47-jarige man toen opnieuw boos."



De politie meldt dat het slachtoffer onderweg naar huis merkte dat de verdachte in een busje achter hem aanreed. De man stapte op een gegeven moment uit en liep vervolgens op het slachtoffer af. Volgens het slachtoffer is hij toen met een "scherp voorwerp" in de zij gestoken.

De verdachte zit voorlopig vast.