De douane heeft op 20 mei een lading van 37 kilo cocaïne onderschept in een container in de Rotterdamse haven. De drugs werden gevonden tijdens een reguliere controle. Uit onderzoeksbelang is de vondst niet eerder bekendgemaakt.

De cocaïne werd gevonden in een container die afkomstig was uit Lima, de hoofdstad van Peru. "De lading was geladen met granaatappels. De drugs waren verpakt in sporttassen die op de lading werden aangetroffen", aldus het Openbaar Ministerie (OM) vrijdag



De granaatappels waren bedoeld voor een Duits bedrijf. Dat bedrijf heeft vermoedelijk niets met de drugssmokkel te maken, zo laat het OM verder weten.

Het HARC-team, een samenwerkingsverband van de douane, FIOD, Zeehavenpolitie en het OM in Rotterdam heeft de zaak verder in onderzoek. De drugs zijn vernietigd.