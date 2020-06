Een man met een vuurwapen heeft donderdagavond een cafetaria aan de Zandblokstraat in de Rotterdamse buurt Charlois overvallen. Hierbij werd een medewerkster van de horecagelegenheid bedreigd.

De overvaller sloeg op de vlucht met een onbekende hoeveelheid geld, meldt de politie via Twitter.

De politie is op zoek naar een man in een oranje jas van Thuisbezorgd en een grijze broek, die na de overval in onbekende richting zou zijn weggelopen.

Agenten hebben met getuigen gesproken en camerabeelden veiliggesteld. Het onderzoek is in volle gang.