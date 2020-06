Een 31-jarige Rotterdammer is door de Rotterdamse rechtbank veroordeeld tot een celstraf van tien jaar wegens zijn aandeel in een poging tot liquidatie in 2016.

De verdachte wachtte het doelwit op in de Laanzichtstraat in Crooswijk en opende vervolgens het vuur. Mede omdat het vuurwapen een keer haperde, kon het beoogde slachtoffer ontsnappen zonder gewond te raken.

Pas in december 2018 werd de verdachte gearresteerd. Ontsleutelde PGB-berichten (Pretty Good Privacy), waarin gedetailleerd over de moordplannen wordt gesproken, speelden een belangrijke rol in de bewijsvoering.

Tegen een medeverdachte in de zaak werd geen straf geëist. Deze persoon werd vorig jaar al veroordeeld tot dertig jaar cel wegens onder meer een liquidatie in Kerkdriel in 2015.