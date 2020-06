De twee mannen die vrijdag werden opgepakt na een dodelijke schietpartij aan de Bramentuin in Rotterdam-Zuid blijven langer vastzitten. De rechter-commissaris verlengde de hechtenis van de twee donderdag met veertien dagen.

Bij de schietpartij kwam de dertigjarige Merwin Frans om het leven. Hij was een bekende van de politie.

De politie kon snel daarna na een korte maar hevige achtervolging een 21-jarige man uit Dordrecht en een twintigjarige man uit Capelle aan den IJssel arresteren. Zij worden verdacht van moord.

Na het incident reden de vermoedelijke schutters weg in een goudkleurige Volkswagen Transporter. Deze auto werd kort daarna achtergelaten. De verdachten werden later aangehouden in een Renault Megane. Beide voertuigen bleken gestolen te zijn.

In de Renault werd een vuurwapen aangetroffen, dat voor nader onderzoek naar het Nederlands Forensisch Instituut is gebracht. Bij latere doorzoekingen van de woningen van de verdachten werd nog een omgebouwd gaspistool aangetroffen.