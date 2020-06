Het college van burgemeester en wethouders in Rotterdam wil de inkomensgrens bij de toekenning van het jeugdtegoed voor tienerkinderen uit relatief armere gezinnen verruimen. Vanaf 1 augustus moet die grens op 130 procent in plaats van 110 procent van het sociaal minimum liggen.

Het jeugdtegoed is een geldbedrag op de Rotterdampas van kinderen in de leeftijd van vier tot en met zeventien jaar van wie de ouders een laag inkomen hebben. Het is de bedoeling dat deze kinderen door dit bedrag makkelijker kunnen meedoen op school en in hun vrije tijd.

De gemeenteraad in Rotterdam moet nog wel instemmen met het plan. Als dat gebeurt, dan wordt een bedrag van 500 euro per jaar ook beschikbaar voor tienerkinderen (van twaalf tot en met zeventien jaar) van werkende ouders met een laag inkomen.

"Door de coronacrisis komen meer gezinnen in financiële problemen, vooral die van flexwerkers en zzp'ers. Het jeugdtegoed kan voor hen een extra steuntje in de rug zijn, om bijvoorbeeld schoolspullen en sportkleding aan te schaffen zodat ook deze kinderen kunnen meedoen", zegt wethouder Michiel Grauss.

De Stichting Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (NIBUD) onderzocht dat in Rotterdam juist gezinnen met oudere kinderen een armoedeval kennen. "Een verhoging van het (bruto) inkomen leidt dan tot een lager besteedbaar inkomen, doordat allerlei inkomensondersteunende voordelen wegvallen. De verhoging van de inkomensgrens voor het jeugdtegoed vermindert het effect van de armoedeval", zo schrijft de gemeente Rotterdam.

Bij een verhoging van de inkomensgrens komen, naast de ruim zevenduizend kinderen die dit jaar al een jeugdtegoed kregen, zo'n vierduizend extra kinderen in aanmerking voor de financiële bijdrage.