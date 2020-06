De gemeente Rotterdam gaat vanaf 1 juli weer belasting innen en opleggen aan ondernemers en zzp'ers, wat tijdelijk stil was gelegd in verband met de coronacrisis. De gemeente biedt als het nodig is maatwerk aan.

De belastinginvordering en aanslagoplegging voor alle ondernemers en zzp'ers in Rotterdam werd vanaf het begin van de coronamaatregelen met drie maanden uitgesteld. Nu de samenleving weer langzaam op gang komt, hervat de gemeente het innen en opleggen van belastingen.

Voor wie nog niet in staat is om belasting te betalen biedt de gemeente 'maatwerk en gepaste betalingsregelingen aan'.

"We bieden meer betalingstermijnen als iemand niet in één keer kan betalen en verlenen langer uitstel als dit nodig is", zegt Arjan van Gils, wethouder Financiën. "Voor diegenen die wel de belasting kunnen betalen, bieden we makkelijke betaalprocedures."

"We realiseren ons dat dit nog niet voor alle ondernemers het juiste moment is", zegt Van Gils. Maar dat geldt niet voor alle ondernemers, aldus de gemeente. "Er zijn ook veel bedrijven waar het goed mee gaat. Het is daarom niet wenselijk om voor alle ondernemers de belastingen uit te blijven stellen."

Ondernemers uit zwaar getroffen sectoren gaan door de gemeente zelf benaderd worden om hen op de opties voor maatwerk te wijzen. Ook gaat de gemeente op 10 juni een brief versturen aan ondernemers en zzp'ers en wordt er een speciaal telefoonnummer ingericht.