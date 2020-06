De politie heeft maandag en dinsdag twee Rotterdammers aangehouden voor betrokkenheid bij een schietpartij in het Roel Langerakpark in Rotterdam. De verdachten zijn 16 en 22 jaar oud.

De politie hield in de nacht van zaterdag op zondag op de Abraham van Stolkweg al twee verdachten van zestien en zeventien jaar aan op verdenking van betrokkenheid bij de schietpartij in dezelfde nacht. De zestienjarige verdachte is inmiddels in vrijheid gesteld.

Bij het incident raakten een negentienjarige man uit Krimpen aan den IJssel en een twintigjarige Rotterdammer gewond.

Gealarmeerde agenten waren in het Roel Langerakpark genoodzaakt om kogels te lossen met hun dienstwapen.

De politie onderzoekt nog de toedracht van de schietpartij.