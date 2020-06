Het grootste containerschip ter wereld, genaamd HMM Algeciras, is woensdagmiddag in de Amaliahaven in de Rotterdamse Maasvlakte gearriveerd.

Het schip meert in de Rotterdamse haven aan om containers af te laden bij Rotterdam World Gateway (RWG).

HMM Algeciras is het nieuwe grootste schip ter wereld en heeft een capaciteit van 23.964 TEU ten opzichte van het vorige grootste containerschip ter wereld. Dat was MSC Gülsün en had een capaciteit van 23.756 TEU.

TEU staat voor Twenty feet Equivalent Unit en drukt het aantal standaard containers van ongeveer 6,10 meter uit dat het schip kan vervoeren. HHM Algeciras heeft tijdens deze reis een recordlading van 19.621 TEU aan boord.

Het Koreaanse schip is 400 meter lang en 61 meter breed. Het schip arriveerde woensdag rond 13.00 uur in Rotterdam en zal zaterdag vroeg in de ochtend vertrekken richting Hamburg.