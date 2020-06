Een motorrijder is woensdagochtend overleden als gevolg van een ongeval met meerdere voertuigen op de A15 richting Europoort ter hoogte van knooppunt IJsselmonde bij Rotterdam.

Een auto kwam in botsing met een vrachtwagen, waardoor een busje vol in de remmen moest. De motorrijder kwam hierdoor in botsing met het busje.

Hulpdiensten kwamen ter plaatse en probeerden het slachtoffer te reanimeren, maar de motorrijder overleed ter plaatse.

De hoofdbaan van de A15 is vanwege het ongeluk afgesloten. De ANWB meldt dat automobilisten kunnen omrijden via de Van Brienenoordbrug en rekening moeten houden met extra reistijd van ongeveer twintig minuten.

Het is nog onbekend wanneer de weg weer opengaat.