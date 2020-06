De gemeente Rotterdam sluit tijdelijk een aantal rijstroken van en naar de Maastunnel om de luchtkwaliteit te verbeteren. De drukke tunnel veroorzaakt veel uitstoot en daar wil het stadsbestuur iets aan doen.

"Om de problemen van de luchtvervuiling op deze route op te lossen, is het verminderen van verkeer onvermijdelijk. Omwonenden vragen al lange tijd om schone lucht in te kunnen ademen, dat gaan we nu regelen", zegt GroenLinks-wethouder Arno Bonte.

Wethouder Judith Bokhove, ook van GroenLinks, gaat in de gaten houden welk effect het verminderen van het aantal rijstroken op het verkeer heeft. "We willen minder verkeer dat de Maastunnel gebruikt om de stad te doorkruizen. We houden dat verkeer liever op de ring om Rotterdam, zodat Rotterdammers hun noodzakelijke ritten kunnen blijven maken."

"Door het experiment ontdekken sommige Rotterdammers misschien ook dat de fiets of het openbaar vervoer makkelijker en sneller is dan met de auto door de tunnel. Ik wil dat mensen hun automatische keuze voor de auto heroverwegen", aldus Bokhove.

Hulpdiensten kunnen nog wel gebruikmaken van de afgesloten rijstroken. De gemeente Rotterdam wil onderzoeken of de rijstroken in de toekomst alleen voor het openbaar vervoer kunnen worden gebruikt.