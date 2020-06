De Witte de Withstraat in Rotterdam is vanwege drukte tot 2.00 uur 's nachts afgesloten voor autoverkeer. Hulpdiensten kunnen wel gewoon passeren.

De afsluiting van de straat geldt voor het deel tussen de Eendrachtstraat en de Hartmansstraat.

In het gebied zijn de straten smal en de terrassen uitgebreid. Doordat voetgangers de straat moesten delen met autoverkeer, bleef er te weinig ruimte over om onderling 1,5 meter afstand te houden. Daarom is besloten om tijdelijk geen autoverkeer toe te staan in de Witte de Withstraat.

Er zijn verkeersregelaars ter plekke om het verkeer in goede banen te leiden.