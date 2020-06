Wethouder Judith Bokhove, directeur van de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond Arjen Littooij en RET-directeur Maurice Unck deelden maandag gratis mondkapjes uit op Rotterdam Centraal. Met de actie wilden ze reizigers extra attenderen op het feit dat het dragen van een mondkapje vanaf maandag verplicht is in het openbaar vervoer.

"De regel gaat per vandaag in, dus het is natuurlijk wennen", zegt Bokhove in gesprek met Rijnmond. "Je hebt zo een boete aan je broek hangen en dat is hartstikke veel geld, dus willen we het nu goed onder de aandacht brengen."

De bekeuring voor het niet dragen van een mondkapje in het openbaar vervoer bedraagt 95 euro. RET-directeur Maurice Unck benadrukt tegenover Rijnmond dat er niet op gehandhaafd gaat worden. "We beroepen ons op de eigen verantwoordelijkheid van de reiziger."

