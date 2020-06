De politie heeft in de nacht van zaterdag op zondag een 38-jarige man uit Arnhem aangehouden in Rotterdam. Hij wordt ervan verdacht een 38-jarige stadsgenoot te hebben neergestoken in een woning aan de Port-Saidstraat.

Het slachtoffer is met spoed overgebracht naar het ziekenhuis, waar hij aan zijn verwondingen is behandeld. Volgens de politie gaat het om een ruzie in de relationele sfeer.

De verdachte kon kort na het steekincident worden aangehouden aan de hand van een opgegeven signalement.

Het onderzoek is nog in volle gang. De politie roept getuigen op zich te melden.