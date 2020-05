Een automobilist is zondagmiddag doorgereden nadat hij een fietser aanreed op de Carnissesingel in Rotterdam-Zuid. Het slachtoffer bleef bewusteloos achter op straat en is in "zorgelijke toestand" naar het ziekenhuis vervoerd.

Een traumahelikopter werd opgeroepen om zo snel mogelijk medische hulp te kunnen verlenen.

Een omstander heeft tegenover de politie verklaard dat de automobilist op het moment van de aanrijding een ballon aan zijn mond had, wat wijst op het gebruik van lachgas.

Het kenteken van de auto is door de klap losgeraakt en achtergebleven op het plaats delict. De politie is een zoektocht gestart naar de automobilist, maar heeft hem nog niet kunnen lokaliseren.