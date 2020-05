Burgemeester Ahmed Aboutaleb van Rotterdam heeft besloten om het Vroesenpark, Roel Langerakpark en Dakpark tot nadere orde in de avond en nacht te sluiten. Het besluit komt een dag na een schietpartij in het Roel Langerakpark, waarbij twee mensen gewond raakten.

"Na de excessen van zaterdagavond is in overleg met de politie besloten dat het gedeeltelijk sluiten van de parken voorlopig de beste optie is", schrijft de gemeente op de website.

Een andere factor die meespeelde was de volgens de gemeente "enorme drukte" in de parken.

De parken zullen iedere dag van 21.00 tot 7.00 uur zijn gesloten. De politie zorgt ervoor dat de noodverordening wordt nageleefd.