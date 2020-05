Agenten hebben zaterdagavond schoten gelost bij een achtervolging na een schietpartij aan de Abraham van Stolkweg in Rotterdam, meldt de politie op Twitter. Twee personen raakten gewond. De politie heeft twee personen aangehouden.

Het incident vond rond 23.40 uur plaats. Twee mensen liepen verwondingen op aan hun arm, buik en been.

Een verdachte probeerde weg te rennen. Tijdens de achtervolging losten de agenten een waarschuwingsschot bij het Neptunus Stadion.

Bij de plaats delict stond een grote groep omstanders, die is gecontroleerd door de agenten. Het onderzoek naar het incident is in volle gang.