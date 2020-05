De gemeente Rotterdam zet tijdens de Pinksterdagen in parken in de stad en op strand Nesselande publieksvoorlichters in om bezoekers te herinneren aan de 1,5 meterrichtlijn en om ervoor te zorgen dat mensen de parken en stranden schoon houden.

Voor de Pinksterdagen is mooi weer voorspeld en de gemeente verwacht dat veel mensen de Rotterdamse parken en stand Nesselande opzoeken om te picknicken en te genieten van de zon.

Echter benadrukt de gemeente dat afstand houden hierbij erg belangrijk is. Daarom worden er publieksvoorlichters en billboards ingezet om mensen hieraan te herinneren.

Ook moeten de voorlichters erop toezien dat de parken en het strand schoon blijven. De gemeente wil hier op een ludieke manier aandacht voor vragen. Daarom lopen er in het park bij de Euromast op Eerste en Tweede Pinksterdag tussen 15.00 en 19.00 uur zogenoemde afvalbutlers rond die bezoekers er op "theatrale wijze" aan herinneren dat ze hun afval moeten opruimen.

